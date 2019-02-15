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Экономика

В 2019 году премьер ожидает, что экономика Кыргызстана вырастет на 4 процента

По итогам 2019 года рост экономики Кыргызстана может составить 4 процента. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, текущий год станет для экономики более позитивным, чем 2018-й. Международные финансовые институты уже начали давать оценку стране. Они убеждены, что в Кыргызстане устойчивое макроэкономическое состояние.

«Всемирный банк дает прогноз по росту не менее 4 процентов. Я думаю, мы этих показателей достигнем. В этом году мы будем переходить на экономию государственных денег и поддерживать регионы. Кроме того, продолжим работу по снижению влияния Кумтора на экономику страны», — заключил премьер-министр.
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