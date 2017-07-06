Феликс Кулов готовит себе преемника

Лидер партии «Ар-Намыс» Феликс Кулов рассказал сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg», что готовит себе преемника.

«Управлять государством непросто. Это я по своему опыту знаю. На какой бы должности я ни находился, я вздрагивал ночью от телефонных звонков. С хорошими новостями никто ко мне не заходил. Иногда только, если ленточку разрезать. Это тяжелая работа. И сердце может заболеть. Все обращаются за помощью. А как помочь всем? Конечно, молодой справится лучше. Я готовлю себе преемника. Пусть он предложит идеи лучше, чем мои. Пусть он будет человеком с энергией», — сказал Феликс Кулов.

Когда произойдут изменения в руководящем составе партии «Ар-Намыс», Феликс Кулов не уточнил.