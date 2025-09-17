22:32
Власть

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о поисках преемника

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с идеологическим активом в Минске, что ищет в обществе нового главу государства, передает «Интерфакс» со ссылкой на «БелТА».

«Я будущих президентов в обществе тоже ищу и хочу видеть. Но я перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть. Надо время, чтобы новый человек стал президентом. Если у тебя нет задатков президента от природы — в Беларусь не суйся», — сказал он.

По его словам, вокруг Беларуси очень сложная ситуация и желательно, чтобы главой государства был «крепкий мужик, который бы обязательно понюхал пороха».

«Это моя точка зрения. Человек, который безмерно уважает женщин, — это образец, который природа создала. Тем не менее я полагаю, что нельзя ее на эту «горячую сковородку» сегодня бросать», — сказал президент.
