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Власть

Война на Ближнем Востоке. Хаменеи выбрал трех преемников на случай своей смерти

Аятолла Али Хаменеи выбрал трех преемников на случай своей смерти. Об этом сообщает The New York Times.

Уточняется, что верховный лидер Ирана, укрывшись в бункере, составил список кандидатов на замену своим ценным помощникам из военного командования на случай их гибели, а также назвал трех высокопоставленных религиозных деятелей, которые могут стать его преемниками, если аятолла будет убит.

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По словам источников NYT, Али Хаменеи опасается покушения на себя и теперь в основном общается со своими командирами через доверенного помощника, избегая электронных средств связи, с помощью которых его можно было бы обнаружить.

Отмечается, что сын Хаменеи Моджтаба не входит в число кандидатов, которых его отец выбрал себе на замену.

Ранее стало известно, что США вступили в войну Израиля с Ираном. Америка нанесла удары по трем ядерным объектам в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан, сообщил Дональд Трамп.

«Полный боекомплект сброшен на главный объект — Фордо. Мы завершили очень успешные удары по трем ядерным объектам Ирана. Поздравляю наших славных американских воинов! В мире нет другой армии, способной на это», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Глава Белого дома назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего мира и призвал Тегеран «согласиться прекратить эту войну».

Напомним, ситуация в зоне конфликта между Израилем и Ираном остается более чем напряженной. Стороны не прекращают обстрел ракетными ударами. Есть пострадавшие и погибшие с обеих сторон.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333662/
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