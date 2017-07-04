«Дети Содружества» на Иссык-Куле: Валентина Матвиенко задорно станцевала

Председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко устроила танцы на Иссык-Куле во время посещения лагеря «Дети Содружества».

Сегодня Валентина Матвиенко находится с рабочим визитом в Иссык-Кульской области. С утра она встретилась с торага Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым. А затем они вместе встретились с участниками культурно-образовательного форма «Дети Содружества».

В честь приезда высоких гостей школьники решили устроить танцевальный флеш-моб. Валентина Матвиенко не осталась в стороне и вместе с ребятами станцевала под задорные ритмы.