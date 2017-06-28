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Власть

Женщин можно будет представить к награде после снятия судимости с ее ребенка

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты в третьем чтении одобрили поправки в закон о государственных наградах и почетных званиях КР, по которым женщину можно представлять к наградам «Баатыр эне» и «Эне Данкы» после погашения или снятия судимости с ее ребенка. 

Законопроект предусматривает иерархически выстроенную систему государственных наград и почетных званий КР с подразделением их на категории.

Так, к государственной награде высшей категории относится высшая степень отличия КР «Кыргыз Республикасынын Баатыры» («Герой Кыргызской Республики»). Ее присваивают гражданам за особые заслуги перед государством и обществом, связанные с подвигом, совершенным во имя свободы, независимости и процветания республики. Присваивается один раз с вручением особого знака «Ак Шумкар» и соответствующего удостоверения.
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