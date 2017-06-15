Депутаты считают закон об обращении лекарств сырым

Депутаты выказались о том, что представленный во втором чтении законопроект об обращении лекарственных средств и изделий медицинского назначения является сырым и требует доработки. Но глава Минздрава выступил категорически против.

Депутат Аида Исмаилова отметила, что сразу несколько парламентариев высказали критику по законопроекту. Она посчитала, что около 30 процентов законопроекта нужно переделать.

На это спикер парламента Чыныбай Турсунбеков ответил, что это возможно только с согласия инициаторов документа. Однако глава Минздрава выступил против.

«Депутаты говорили, что в этом законе нет гармонизации с нормами ЕАЭС. Пусть для стенограммы министр здравоохранения скажет, есть или нет, и не будут ли они потом через полгода поправки вносить», — сказал депутат Дастан Бекешев.

«Этот закон прошел все обсуждения в течение двух лет. Гармонизация с ЕАЭС есть. Что касается поправок: если до 2025 года будут изменения, мы имеем право их вносить», — ответил Талантбек Батыралиев.

В итоге законопроект отправлен на голосование палаты во втором чтении.