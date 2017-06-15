16:47
+28
USD 68.50
EUR 76.77
RUB 1.20
Власть

Депутаты считают закон об обращении лекарств сырым

Депутаты выказались о том, что представленный во втором чтении законопроект об обращении лекарственных средств и изделий медицинского назначения является сырым и требует доработки. Но глава Минздрава выступил категорически против.

Депутат Аида Исмаилова отметила, что сразу несколько парламентариев высказали критику по законопроекту. Она посчитала, что около 30 процентов законопроекта нужно переделать.

На это спикер парламента Чыныбай Турсунбеков ответил, что это возможно только с согласия инициаторов документа. Однако глава Минздрава выступил против.

«Депутаты говорили, что в этом законе нет гармонизации с нормами ЕАЭС. Пусть для стенограммы министр здравоохранения скажет, есть или нет, и не будут ли они потом через полгода поправки вносить», — сказал депутат Дастан Бекешев.

«Этот закон прошел все обсуждения в течение двух лет. Гармонизация с ЕАЭС есть. Что касается поправок: если до 2025 года будут изменения, мы имеем право их вносить», — ответил Талантбек Батыралиев.

В итоге законопроект отправлен на голосование палаты во втором чтении.
Ссылка:
просмотров: 147
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты Жогорку Кенеша требуют отставки членов ЦИК
В Кыргызстане вводят электронный документооборот
За экспертизу лекарств фармкомпании платят в долларах. Депутаты недовольны
В ЖК спорят о функциях Департамента лекарственного обеспечения
От спикера ЖК требуют принять закон о трансформации земли до ухода на каникулы
Алтынай Омурбекова: В Минфине чихать хотели на рекомендации Счетной палаты
В Счетной палате рассказали, почему не проверяли Верхне-Нарынский каскад ГЭС
В ЖК недовольны, что люди смотрят не на расходы Счетной палаты, а на депутатские
Депутаты вновь вернулись к теме вырубки деревьев в Бишкеке
Ирина Карамушкина недовольна, как ведется борьба с хищениями
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев сравнил некоторых политиков, активистов, журналистов с&nbsp;дерьмом Алмазбек Атамбаев сравнил некоторых политиков, активистов, журналистов с дерьмом
Кто из&nbsp;депутатов Кыргызстана не&nbsp;хочет отказываться от&nbsp;привилегий Кто из депутатов Кыргызстана не хочет отказываться от привилегий
Алмазбек Атамбаев и&nbsp;Шавкат Мирзиеев сверили часы Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиеев сверили часы
Отсутствие служебных машин мешает депутатам Кыргызстана качественно работать Отсутствие служебных машин мешает депутатам Кыргызстана качественно работать
Бизнес
MegaCom расширяет покрытие 4G LTE MegaCom расширяет покрытие 4G LTE
Почему в&nbsp;магазинах переклеивают сроки годности на&nbsp;продуктах? Почему в магазинах переклеивают сроки годности на продуктах?
Как сэкономить на&nbsp;связи в&nbsp;роуминге? Шесть советов от&nbsp;мобильного оператора О! Как сэкономить на связи в роуминге? Шесть советов от мобильного оператора О!
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: безопасные покупки в&nbsp;Интернете с&nbsp;технологией Verified by&nbsp;Visa ОАО «Росинбанк»: безопасные покупки в Интернете с технологией Verified by Visa