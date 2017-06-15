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Власть

Алтынай Омурбекова: В Минфине чихать хотели на рекомендации Счетной палаты

«Рекомендации Счетной палаты должны быть обязательны к исполнению», — заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Алтынай Омурбекова.

По ее словам, в отчете Счетной палаты много написано о нарушениях. Представлены и факты по Министерству финансов. Но там «чихать хотели» на рекомендации СП и продолжают работать в прежнем режиме. Депутат уверена, что такого быть не должно.

«Вы готовите очень хороший функциональный анализ. Там все расписано. Но никто не исполняет. Я хочу, чтобы все ваши рекомендации обязательно выполняли. Вы должны делать аудит бюджета заранее. Это будет действенный механизм по сокращению и оптимизации госуправления. Постановление правительства об этом уже несколько нет не исполняется», — отметила Алтынай Омурбекова и добавила, что в ближайшее время будет инициировать изменения в закон о Счетной палате.

«Аудиторов должно быть три человека. Много не значит лучше. Я вижу, что вы сами готовы к таким изменениям и готовы работать в меньшем составе», — заключила Алтынай Омурбекова.

По итогам рассмотрения депутаты признали отчет Счетной палаты за 2016 год удовлетворительным.
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