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Власть

Кыргызстан и Узбекистан укрепят отношения во всех ключевых областях
Фото аппарата президента КР. Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиеев на встрече в городе Астане

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе двусторонней встречи в рамках заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пригласил президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева посетить с официальным визитом Узбекистан.

Алмазбек Атамбаев выразил готовность к активной совместной работе по укреплению кыргызско-узбекских отношений во всех ключевых областях. Глава Кыргызстана отметил, что древние братские отношения узбекского и кыргызского народов, общность обычаев и традиций служат важным фактором в последовательном развитии взаимного сотрудничества.

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Президенты обсудили вопросы развития политического диалога и расширения социально-экономических отношений, обменялись мнениями по интересующему стороны ряду проблем регионального и международного характера.

По итогам встречи дано поручение соответствующим ведомствам ускорить работу по согласованию вопросов по подписанию договора по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

Напомним, в Астане проходит заседание (ШОС), где главы делегаций обмениваются мнениями по международной и региональной ситуации, вопросам безопасности и развития сотрудничества в рамках ШОС в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, обсуждают процесс присоединения Индии и Пакистана к ШОС в качестве государств-членов.
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