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Власть

Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиеев сверили часы
Фото аппарата президента КР

«Граница между Кыргызстаном и Узбекистаном должна стать границей дружбы и мира во благо двух братских народов», — сказал президент Алмазбек Атамбаев на двусторонней встрече с главой Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым.

Напомним, в Астане проходит очередное заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где главы делегаций обмениваются мнениями по международной и региональной ситуации, вопросам безопасности и развития сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Глава Узбекистана сказал, что «стало хорошей традицией после вашего визита в Самарканд при любой возможности сверять часы».

И сегодняшняя сверка часов говорит о том, что наши двусторонние отношения во всех сферах развиваются активно. Значительно возрос объем товарооборота, углубляются контакты между приграничными областями двух стран. Где бы мы с вами ни встречались, мы все делаем, чтобы продвигаться вперед.

Шавкат Мирзиеев

По словам узбекского президента, полгода показали, что у двух стран есть хорошая основа продвигаться вперед.

«Если мы объединим предпринимательское сообщество, то они на многое готовы. На самом деле будут серьезные успехи. Самое главное, мы должны сделать все, чтобы между нами не было границ. У нас должны быть открытые границы», — сказал глава Узбекистана.
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