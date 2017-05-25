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Власть

Из-за безответственности чиновников ТЭЦ Бишкека может остаться без угля

ТЭЦ Бишкека может остаться без нужного количества угля из-за безответственности чиновников правительства Кыргызстана. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Жыргалбек Турускулов.

По его словам, сейчас завершается модернизация ТЭЦ. Ее мощность увеличится до 812 мегаватт. Сейчас возникли проблемы с проведением конкурса на разработку буроугольных месторождений Мин-Куш и Кара-Кече. Дело в том, что чиновники правительства игнорируют вопрос.

«На недавнее заседание по проекту разработки месторождений должны были прийти вице-премьер-министр Олег Панкратов, министр экономики Арзыбек Кожошев и глава Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев. Был только замглавы последнего. Так нельзя относиться к вопросу! Это крупный проект. Если он не будет реализован, мы не сможем доставлять уголь на ТЭЦ Бишкека. Потребность в угле для теплоцентрали составляет 1,2 миллиона тонн. А на севере в прошлом году добыли всего 500 тысяч тонн угля. Премьер должен взять этот вопрос под особый контроль», — отметил Жыргалбек Турускулов.

«Сейчас в конкурсе на проект участвуют семь компаний. Мы сразу сказали, что из них только одна соответствует по техническим параметрам. Но и эта компания по каким-то причинам не смогла до конца участвовать в конкурсе. Если проект не будет осуществлен, мы останемся без угля», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52704/
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