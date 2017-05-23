Премьер-министр призвал чиновников своевременно отвечать на вопросы граждан

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков призвал чиновников своевременно и содержательно отвечать на вопросы граждан. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По их информации, глава кабмина сегодня при рассмотрении вопроса о состоянии исполнительской дисциплины в государственных органах отметил ненадлежащую работу с обращениями граждан.

«Зачастую государственные органы на запросы граждан отвечают отписками, или обращение кочует из ведомства в ведомство без ответа. Например, житель Бишкека ответ на свое письмо, направленное в Фонд государственного имущества, получил спустя 73 дня. Так не должно быть», — цитирует пресс-служба главу правительства.