Выговор от премьера получил, а толку? В ЖК тоже критикуют главу Минсельхоза

Депутаты парламента критикуют Министерство сельского хозяйства. В Жогорку Кенеше сегодня обсуждают изменения в Закон «Об управлении землями сельскохозяйственного назначения».

Депутаты предлагают инвентаризацию пастбищ и создание сельхозкооперативов. Однако Кенжебек Бокоев отметил, что сам закон написан почти 20 лет назад, а поправки не содержат новаторских предложений. Он добавил, что Минсельхоз до сих пор не может представить информацию о количестве пастбищных земель.

Коллеги поддержали Кенжебека Бокоева, заявив, что чиновники Минсельхоза к докладу не подготовились и на вопросы нардепов отвечают поверхностно.

Критикуют главу Минсельхоза не только в ЖК. Напомним, 22 февраля на заседании правительства премьер-министр Сапар Исаков объявил строгий выговор министру сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбеку Мурашеву за неисполнение поручения главы правительства по изучению ситуации с неэффективностью исполнения программы госинвестиций.