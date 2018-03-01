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Власть

Выговор от премьера получил, а толку? В ЖК тоже критикуют главу Минсельхоза

Депутаты парламента критикуют Министерство сельского хозяйства. В Жогорку Кенеше сегодня обсуждают изменения в Закон «Об управлении землями сельскохозяйственного назначения».

Депутаты предлагают инвентаризацию пастбищ и создание сельхозкооперативов. Однако Кенжебек Бокоев отметил, что сам закон написан почти 20 лет назад, а поправки не содержат новаторских предложений. Он добавил, что Минсельхоз до сих пор не может представить информацию о количестве пастбищных земель. 

Коллеги поддержали Кенжебека Бокоева, заявив, что чиновники Минсельхоза к докладу не подготовились и на вопросы нардепов отвечают поверхностно.

Критикуют главу Минсельхоза не только в ЖК. Напомним, 22 февраля на заседании правительства премьер-министр Сапар Исаков объявил строгий выговор министру сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбеку Мурашеву за неисполнение поручения главы правительства по изучению ситуации с неэффективностью исполнения программы госинвестиций. 
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