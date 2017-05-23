Премьер пригрозил главе «Айыл Банка» увольнением

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня на заседании правительства пригрозил главе «Айыл Банка» увольнением.

Он раскритиковал работу банка по выдаче льготных кредитов сельхозпроизводителям. Отмечено, что в очереди стоят 14 тысяч человек, а получили кредиты всего чуть более тысячи граждан.

У вас же есть деньги. Почему не выдаете их своевременно? Люди около банка околачиваются и не получают кредиты. Вы тормозите развитие сельского хозяйства! Почему мониторингом не занимаетесь, не сравниваете с прошлым годом? Ваши показатели отстают от прошлогодних темпов. Сооронбай Жээнбеков

Руководитель банка хотел объяснить ситуацию.

«Не объясняйте мне. Я говорю цифрами. Почему до этого момента не приходили, чтобы объяснить? Четыре раза я вас сам приглашал. В 2017 году вы на 425 миллионов сомов меньше выдали. Если за месяц не поднимете сумму до прошлогоднего уровня, я вас уволю», — резюмировал глава кабмина.