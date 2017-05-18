Депутат Зиядин Жамалдинов уверен, что для иностранных инвесторов законы Кыргызстана не работают. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

В пример парламентарий привел ситуацию с Кадамджайским сурьмяным комбинатом. В 2005 году его купили иностранные инвесторы, но они не выполняют условия договора. В этом году на комбинате не произведено ни одного килограмма сурьмы. Кроме того, у предприятия огромные долги. Соцфонду оно должно 25 миллионов сомов, Налоговой и за электроэнергию — по 35 миллионов сомов. И при этом в марте 2017 года они получили разрешение на переработку ископаемых.

«Разрешение подписано премьер-министром. Мне интересно, почему его дали предприятию, которое имеет такие огромные долги. И в то же время человек, у которого есть какие-то долги, даже справку в айыл окмоту получить не может. Получается, что для иностранных инвесторов наши законы не работают. У нас есть Фонд по управлению госимуществом. Они должны пересмотреть условия договора. У нас если человек 200–300 сомов должен, то уже свет отключают. А тут они должны 35 миллионов сомов, с 2005 года не платят, и энергохолдинг ни разу не поднял этот вопрос. Я прошлый раз говорил об этом и давал поручение, но ничего не выполнено. Надо пересмотреть соглашение и отказаться от услуг таких инвесторов. Сейчас мы в Кыргызстане заняты тем, что создаем условия для работы таких недобросовестных иностранных деятелей», — возмутился Зиядин Жамалдинов.