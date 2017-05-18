Депутат Жогорку Кенеша проголосовала против своего же законопроекта

Депутат Жогорку Кенеша Альфия Самигуллина проголосовала против своего же законопроекта. Результаты поименного голосования опубликовали на сайте парламента.

Вчера, 17 мая, Жогорку Кенеш принял в третьем чтении запрет на курение в столовых, кафе и ресторанах, за исключением тех мест общественного питания, где оборудованы специальные помещения для курения. Данная мера необходима в целях охраны здоровья сотрудников общепита.

Инициаторами законопроекта являются Дастан Бекешев, Музаффар Исаков, Альфия Самигуллина, Махабат Мавлянова, Евгения Строкова.

По итогам голосования 115 депутатов поддержали запрет, и лишь один депутат высказался против. Им стала Альфия Самигуллина, которая и продвигала поправки.