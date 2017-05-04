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Власть

О прогнозах на 2017 год депутатам Кыргызстана рассказали сейсмологи

Директор Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана Канатбек Абдрахматов рассказал депутатам о прогнозах на 2017 год. Сегодня на заседании Жогорку Кенеша его попросили дать информации о возможных землетрясениях.

По словам ученого, 2017 год будет спокойным.

«В этом году землетрясения не более 5–6 баллов будут. Накануне произошло землетрясение в Таджикистане, но волны могут переходить и в нашу страну», — сказал Канатбек Абдрахматов.

Он добавил, что даже в развитых странах, таких как Америка или Япония, не могут сказать, когда произойдет очередной подземный толчок.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51124/
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