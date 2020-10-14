Спецпредставитель Генсека ООН по Центральной Азии прибудет в Бишкек

Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии Наталья Герман намерена 15 октября прибыть в Бишкек. Об этом сообщает МИД Кыргызстана.

Представитель Генсека ООН встретится с президентом Сооронбаем Жээнбековым. Наталья Герман намерена обсудить с легитимным главой государства текущую ситуацию в республике. Отметим, что в своих заявлениях глава ООН Антониу Гутерриш вновь подтвердил готовность организации оказать КР содействие в нахождении решений по выходу из кризисной ситуации в рамках конституционного процесса и скорейшей экономической стабилизации страны.

Беспорядки в Кыргызстане начались в ночь на 6 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. ЦИК вынужденно признала их недействительными.