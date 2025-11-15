Следственные органы семи стран обсудили противодействие отмыванию денег

В Ашхабаде прошел пятый форум Евразийской группы по противодействию отмывания денег и финансированию терроризма. В нем приняли участие представители следственных органов и финансовых разведок Беларуси, Узбекистана, России, Туркменистана, Индии, Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Отмечается, что участники поделились практикой борьбы с использованием криптовалюты в противоправных целях, озвучили отдельные аспекты расследования уголовных дел об отмывании доходов, реализации стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) в сфере возврата активов.

По данным СК РФ, особый интерес у аудитории вызвала информация о правовых механизмах, используемых российскими следователями, для поиска имущества фигурантов уголовных дел, ареста и его конфискации, а также установлении факта использования криптоактивов в преступных целях.