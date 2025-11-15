20:36
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.08
Власть

Следственные органы семи стран обсудили противодействие отмыванию денег

В Ашхабаде прошел пятый форум Евразийской группы по противодействию отмывания денег и финансированию терроризма. В нем приняли участие представители следственных органов и финансовых разведок Беларуси, Узбекистана, России, Туркменистана, Индии, Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Отмечается, что участники поделились практикой борьбы с использованием криптовалюты в противоправных целях, озвучили отдельные аспекты расследования уголовных дел об отмывании доходов, реализации стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) в сфере возврата активов.

По данным СК РФ, особый интерес у аудитории вызвала информация о правовых механизмах, используемых российскими следователями, для поиска имущества фигурантов уголовных дел, ареста и его конфискации, а также установлении факта использования криптоактивов в преступных целях.
Ссылка: https://24.kg/vlast/351063/
просмотров: 265
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан выпустил первый национальный стейблкоин, привязанный к сому
КР занимает 19-е место в Глобальном индексе принятия криптовалют — Садыр Жапаров
Рынок криптовалют рухнул на фоне заявлений Трампа о торговой войне с Китаем
Кабмин запретил необеспеченные токены и анонимные кошельки. Подробности
Государство не будет майнить криптовалюту на ТЭЦ и «Камбар-Ате-1»
В КР предлагают запустить государственный майнинг и сформировать крипторезерв
Binance готова к работе по токенизации реальных активов Кыргызстана
Способы выявления подозрительных клиентов банков продемонстрировали эксперты
Трамп заработал почти $2,4 миллиарда на криптопроектах
Нового участника рынка виртуальных активов зарегистрировал Госфиннадзор
Популярные новости
Все пляжные зоны в&nbsp;Кыргызстане передают под единое управление Все пляжные зоны в Кыргызстане передают под единое управление
Казахстан вернет Кыргызстану на&nbsp;треть больше электроэнергии, чем получил летом Казахстан вернет Кыргызстану на треть больше электроэнергии, чем получил летом
Генпрокуратура инициирует конфискацию имущества без обвинительного приговора Генпрокуратура инициирует конфискацию имущества без обвинительного приговора
Президент: Энергетику утопили до&nbsp;макушки&nbsp;&mdash; мы&nbsp;вытаскиваем ее&nbsp;из&nbsp;болота Президент: Энергетику утопили до макушки — мы вытаскиваем ее из болота
Бизнес
Инновации в&nbsp;строительстве&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;новым стандартам качества Инновации в строительстве — путь к новым стандартам качества
Валентина Шевченко снова в&nbsp;деле! Главный бой сезона в&nbsp;прямом эфире O!TV Валентина Шевченко снова в деле! Главный бой сезона в прямом эфире O!TV
Amway Central Asia открывает новый этап в&nbsp;Кыргызстане: курс на&nbsp;здоровье региона Amway Central Asia открывает новый этап в Кыргызстане: курс на здоровье региона
&laquo;BAKAI Страхование&raquo; возвращает кешбэк! 30&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;ОСАГО «BAKAI Страхование» возвращает кешбэк! 30 процентов реальными деньгами за ОСАГО
15 ноября, суббота
20:14
В Антарктиде зафиксировали самое быстрое в истории обрушение ледника В Антарктиде зафиксировали самое быстрое в истории обру...
20:02
Течет с грязью. Жители Бактуу-Долоноту жалуются на качество питьевой воды
19:28
Следственные органы семи стран обсудили противодействие отмыванию денег
19:15
В Ташкенте пройдет VII Консультативная встреча глав государств стран ЦА
19:04
Новое здание РЭС открыли в Ат-Баши Нарынской области