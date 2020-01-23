20:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Объявление о продаже побитого и раненого шакала опубликовали в сервисе Lalafo

На сайте объявлений опубликовали сообщение о продаже шакала. Об этом в группе «Черный список» — нам не понравилось» написала пользователь Наталья Арнаймин.

Пользователь поинтересовалась, отслеживаются ли объявления администраторами данного сервиса.

«Кто-нибудь отслеживает содержание объявлений? То собак на еду продают, теперь это», — написала она в публикации.

Facebook
Фото Facebook. Объявление о продаже шакала опубликовали в сервисе Lalafo

Руководитель отдела маркетинга сервиса Lalafo, где размещено объявление, Екатерина Светачева рассказала, что размещение объявления на сайт проходит в два этапа. «На первом этапе искусственный интеллект проверяет объявления на стоп-лист. На втором — они проверяются вручную. В день на сайте размещаются по 300 тысяч объявлений, поэтому публикации, не соответствующие правилам сервиса, удаляются в течение некоторого времени», — сказала она.

По поводу указанной публикации она пояснила: в описании есть ошибка. «Поэтому автобот его пропустил», — сказала Екатерина Светачева.

Представитель сервиса заверила, что данное объявление будет заблокировано и с пользователем будет проведена разъяснительная беседа.

Напомним, несколько дней назад пользователей соцсетей возмутила другая публикация на сервисе — о продаже в рабство 12-летнего мальчика. Позже выяснилось, что это был розыгрыш школьника. Объявление заблокировали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141402/
просмотров: 470
Версия для печати
Материалы по теме
Новогоднюю елку в июне чиновники Каракола купят за 1,5 миллиона сомов
Популярные новости
Дело Курсана Асанова. Экс-замглавы МВД предъявлено еще одно обвинение Дело Курсана Асанова. Экс-замглавы МВД предъявлено еще одно обвинение
США планируют ввести визовые ограничения для граждан Кыргызстана США планируют ввести визовые ограничения для граждан Кыргызстана
Неделя-24. Все обвинения Алмазбека Атамбаева и&nbsp;почему митинговали за&nbsp;Баткен Неделя-24. Все обвинения Алмазбека Атамбаева и почему митинговали за Баткен
Дело Курсана Асанова. Задержан редактор газеты &laquo;Чындык&raquo; Дело Курсана Асанова. Задержан редактор газеты «Чындык»
Бизнес
Вакансия. Постпредству АБР в&nbsp;Кыргызской Республике требуется секретарь Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
23 января, четверг
20:25
Вовлечение несовершеннолетней в проституцию. Подозреваемые водворены в СИЗО-1 Вовлечение несовершеннолетней в проституцию. Подозревае...
20:16
Конфликт на дороге: таксист прокатил противника на капоте своей машины
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в пять раз
19:43
Кыргызстанка перепела Витаса. Получилось лучше оригинала
19:26
Король никуда не уходил. Хабиб Нурмагомедов о подготовке к бою с Тони Фергюсоном