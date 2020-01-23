Объявление о продаже побитого и раненого шакала опубликовали в сервисе Lalafo

На сайте объявлений опубликовали сообщение о продаже шакала. Об этом в группе «Черный список» — нам не понравилось» написала пользователь Наталья Арнаймин.

Пользователь поинтересовалась, отслеживаются ли объявления администраторами данного сервиса.

«Кто-нибудь отслеживает содержание объявлений? То собак на еду продают, теперь это», — написала она в публикации.

Фото Facebook. Объявление о продаже шакала опубликовали в сервисе Lalafo

Руководитель отдела маркетинга сервиса Lalafo, где размещено объявление, Екатерина Светачева рассказала, что размещение объявления на сайт проходит в два этапа. «На первом этапе искусственный интеллект проверяет объявления на стоп-лист. На втором — они проверяются вручную. В день на сайте размещаются по 300 тысяч объявлений, поэтому публикации, не соответствующие правилам сервиса, удаляются в течение некоторого времени», — сказала она.

По поводу указанной публикации она пояснила: в описании есть ошибка. «Поэтому автобот его пропустил», — сказала Екатерина Светачева.

Представитель сервиса заверила, что данное объявление будет заблокировано и с пользователем будет проведена разъяснительная беседа.

Напомним, несколько дней назад пользователей соцсетей возмутила другая публикация на сервисе — о продаже в рабство 12-летнего мальчика. Позже выяснилось, что это был розыгрыш школьника. Объявление заблокировали.