Общество

В Москве запретили объявления о найме только граждан Кыргызстана и Узбекистана

В Москве суд запретил объявления о найме сотрудников, в текстах которых предпочтение отдается только гражданам Кыргызстана и Узбекистана.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Поясняется, что некоторые работодатели требовали от соискателей наличия гражданства КР. В других объявлениях было написано, что для граждан РУз будут созданы особые условия работы. Из судебных материалов следует, что прокуратура обнаружила такие вакансии в открытом доступе в интернете.

Судебная инстанция признала размещенную в Сети информацию запрещенной к распространению. Сейчас интернет-адреса, которые указаны в иске, заблокированы. Суд также напомнил, что дискриминация соискателей по национальному признаку незаконна.
