Какие привилегии получат соотечественники с иностранным паспортом. Пояснение МИД

Заместитель министра иностранных дел Айбек Артыкбаев рассказал на пресс-конференции, какие есть привилегии у соотечественников с иностранным гражданством.
По его словам, тем у кого гражданство другого государства, но есть статус соотечественника, предоставляются следующие права и привилегии:
• возможность безвизового въезда/выезда на территорию КР;
• постоянно проживать в КР без оформления вида на жительство;
• осуществление трудовой деятельности без оформления трудовой визы и разрешения на работу;
• прохождение регистрации по месту пребывания в упрощенной форме (в течение 90 рабочих дней с момента пересечения госграницы КР);
• получение медицинских и образовательных услуг на равных с гражданами КР условиях оплаты;
• с момента возникновения права на земельную долю и/или участок (в случае если является наследником) пользоваться им в течение 10 лет до отчуждения их гражданину КР.
Проект уже подготовлен, согласован и направлен на рассмотрение в администрацию президента КР.