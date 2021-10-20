Какие привилегии получат соотечественники с иностранным паспортом. Пояснение МИД

Заместитель министра иностранных дел Айбек Артыкбаев рассказал на пресс-конференции, какие есть привилегии у соотечественников с иностранным гражданством.

По его словам, тем у кого гражданство другого государства, но есть статус соотечественника, предоставляются следующие права и привилегии:

• возможность безвизового въезда/выезда на территорию КР;

• постоянно проживать в КР без оформления вида на жительство;

• осуществление трудовой деятельности без оформления трудовой визы и разрешения на работу;

• прохождение регистрации по месту пребывания в упрощенной форме (в течение 90 рабочих дней с момента пересечения госграницы КР);

• получение медицинских и образовательных услуг на равных с гражданами КР условиях оплаты;

• с момента возникновения права на земельную долю и/или участок (в случае если является наследником) пользоваться им в течение 10 лет до отчуждения их гражданину КР.

Проект уже подготовлен, согласован и направлен на рассмотрение в администрацию президента КР.