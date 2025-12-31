Президент России Владимир Путин направил новогоднее поздравление главе Кыргызстана Садыру Жапарову и народу республики. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В поздравительной телеграмме отмечается, что отношения стратегического партнерства и союзничества между РФ и КР находятся на высоком уровне. По словам российского лидера, это в полной мере подтвердили недавние содержательные и конструктивные переговоры в Бишкеке.

Фото пресс-службы президента. Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом

Владимир Путин подчеркнул готовность и далее наращивать сотрудничество в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах, продолжать координацию усилий в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур.

«Это отвечает коренным интересам дружественных народов России и Кыргызстана, способствует укреплению безопасности и стабильности на евразийском пространстве», — говорится в телеграмме.

Президент РФ пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, счастья и успехов в наступающем году, а всем гражданам КР — благополучия и процветания.