Власть

Глава ГНС бизнесу: Налоговая политика должна быть партнерской

Председатель Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов провел встречу с предпринимателями Ошской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе встречи глава ГНС подчеркнул, что налоговая система должна быть ориентирована на взаимную выгоду: с одной стороны, обеспечивать поступления в бюджет, с другой — создавать комфортные условия для налогоплательщиков. По его словам, только через партнерские отношения между государством и бизнесом возможно выстроить эффективную налоговую политику.

Алмамбет Шыкмаматов отметил, что Налоговый кодекс напрямую влияет на судьбу бизнеса. «Если налоговая политика будет неправильной, это может негативно сказаться на предпринимательстве. А бизнес — это двигатель экономики», — сказал он.

И добавил, что предприниматели играют ключевую роль в развитии экономики, создают рабочие места и способствуют снижению уровня бедности.

На встрече обсудили актуальные проблемы бизнеса, в том числе вопросы налогообложения, правоприменения и взаимодействия с государственными органами. Глава ГНС призвал к открытому диалогу и регулярным обсуждениям для выработки сбалансированных решений при реформах.
