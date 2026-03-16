18:12
USD 87.45
EUR 100.07
RUB 1.09
Власть

Глава Налоговой службы встретился с предпринимателями Баткенской области

Председатель Государственной налоговой службы Кыргызстана Алмамбет Шыкмаматов провел встречу с предпринимателями Баткенской области. Об этом сообщили в ведомстве.

Во встрече также приняли участие полномочный представитель президента в Баткенской области Мамыржан Рахимов и представители бизнеса региона.

В ходе мероприятия предпринимателям представили информацию об автоматизированной аналитической системе «Салык күзөт», которая направлена на повышение прозрачности налогового администрирования и предотвращение налоговых правонарушений.

Участникам встречи также подробно рассказали о последних изменениях и нововведениях в налоговом законодательстве.

Далее обсуждение продолжилось в формате открытого диалога. Налогоплательщики задали вопросы, касающиеся их деятельности, и озвучили актуальные проблемы. Председатель Налоговой службы выслушал обращения предпринимателей, дал необходимые разъяснения и предложил возможные пути решения отдельных вопросов.

Кроме того, на встрече была представлена информация о налоговых льготах и преференциях, направленных на поддержку бизнеса и привлечение инвестиций в Баткенскую область.

Отдельно руководство Налоговой службы провело совещание с представителями угольной отрасли региона.
Ссылка: https://24.kg/vlast/366189/
просмотров: 74
Версия для печати
