Власть

Садыр Жапаров призвал страны Ближнего Востока к конструктивному диалогу

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров высказался о ситуации на Ближнем Востоке.

В своей публикации на Facebook он отметил, что Кыргызстан глубоко беспокоит эскалация напряженности на Ближнем Востоке и ее негативное влияние на братские арабские страны.

«Крайне прискорбно, что конфликт происходит в священный месяц Орозо — период духовного очищения, благотворительности, прощения и взаимного уважения. Мы разделяем невосполнимую боль и горечь утраты с народами региона в связи с многочисленными жертвами среди мирного населения. Мы осуждаем любые действия, приведшие к подобной катастрофе», — написал президент.

Он добавил, что Кыргызская Республика, в соответствии с Уставом ООН и общепризнанными принципами международного права, выступает за объединение усилий мирового сообщества по мирному урегулированию ситуации в регионе.

«Мы также призываем стороны к сдержанности, немедленному прекращению военных действий и принятию всех возможных мер для скорейшего возвращения к конструктивному диалогу в целях разрешения ситуации исключительно мирным путем», — подытожил глава государства.
