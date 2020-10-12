Правовой тупик. Сооронбай Жээнбеков обязан выполнить обещание и провести выборы

Президента Сооронбая Жээнбекова вынуждают оставить пост. Об этом говорится в заявлении экспертной рабочей группы по мониторингу судебно-правовой реформы.

Под заявлением подписались член Совета по судебной реформе при президенте Гульмира Маматкеримова, доктор юридических наук, профессор Лейла Сыдыкова, юристы Улан Сатаров, Аслан Кулбаев, Бакыт Качикеева.

Отмечается, что все последние политические решения принимаются под давлением и запугиванием. «Людей незаконным способом освобождают из тюрем, принуждают запуганных судей и депутатов принимать решения с нарушением законов и парламентских процедур. Мы не можем дать правовую оценку судебным решениям, которыми освобождались ночью отдельные заключенные из тюрем, так как их никто не видел. Но факт того, что это происходило, а судебные решения выносились на следующий день, также свидетельствует о неправомерности действий или о том, что они выносились под большим давлением и угрозами», — говорится в заявлении.

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Вызывают у экспертов опасения и последние назначения в силовых структурах. Есть риск, что в правоохранительные структуры проникнет криминалитет, отмечают эксперты рабочей группы.

«Мы не видим президента в общественном пространстве. От его имени говорит Садыр Жапаров. Глава государства является заложником ситуации, и эти силы вынуждают его подать заявление о сложении своих полномочий», — считают авторы заявления.

Эксперты считают, что Сооронбаю Жээнбекову пока нельзя уходить с поста и принимать решения под давлением криминализированных группировок, так как это усугубит ситуацию и приведет к политическому и правовому коллапсу.

Сейчас Сооронбай Жээнбеков не имеет морального права писать заявление, а должен остаться и провести честные и прозрачные выборы, сформировать легитимные парламент и правительство.

Кроме того, эксперты обратились к Садыру Жапарову. «Мы полагаем, что вы не принимаете всех решений, что вас тоже принуждают люди, которые осуществляют криминальный захват власти. Вам надо действовать строго по Конституции и законам. Вы не имеете права требовать ухода президента», — говорится в заявлении.

Эксперты просят политические партии прекратить подливать масла в огонь и разжигать конфликт, а направить все усилия на сохранение мира и стабильности в Кыргызстане и содействовать вхождению в правовое русло.

Необходимо соблюдать нормы Конституции, надо идти на новые выборы и работать со своими избирателями, вы должны привести достойных людей в парламент, без запятнавших себя людей, не из криминальных структур, не людей из своих родов и кланов. Из заявления экспертной рабочей группы

Эксперты отметили, что депутаты Жогорку Кенеша не справились со своей работой, не оправдали надежд общества. «Вы не смогли дать нам стабильного и развитого будущего, вы не смогли создать надежного правового общества, где мы все могли бы безопасно жить, где уважались бы права человека и все решения происходили бы на основе верховенства права. Вы разделили общество и политизировали его. Сегодня вам надо делать все в рамках Конституции, стоять на страже общества и не потакать криминалитету, который уже давно сросся с большими деньгами», — говорится в обращении.

По мнению экспертов, гражданскому обществу, НПО и активным гражданам необходимо сохранить свою нейтральность, не подвергаться политизации и стоять на страже прав человека, Конституции и общественного интереса.

«Мы приветствуем, что НПО предложили свои усилия для создания нейтральной площадки для переговоров и обращение по восстановлению конституционного порядка. Сейчас вам надо определиться, с кем вы: с законно избранным президентом или криминалом. Мы знаем, что часть общества критикует главу государства за его нерасторопность, за отсутствие реформ, харизмы, за безволие остановить свое ближайшее окружение от вмешательства в государственные дела. Но сейчас из двух зол надо выбирать меньшее. Пришло время, чтобы возобладало право, а не сила», — отметили в профессиональной группе.