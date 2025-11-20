22:38
Общество

Дети Кыргызстана вступили в прямой диалог с государством

Фото пресс-службы мэрии

В преддверии Международного дня ребенка секретариат уполномоченного по правам ребенка администрации президента совместно с Детским фондом (ЮНИСЕФ) провел серию встреч «Дети говорят — 2025». Об этом сообщила мэрия Бишкека.

К инициативе присоединился муниципалитет столицы. Мэр Айбек Джунушалиев провел встречу с детьми, которая прошла в теплой, открытой атмосфере. Участники свободно рассказывали о том, что считают важным для своего благополучия, безопасности и комфортной школьной среды, а также задали интересующие их вопросы.

Градоначальник отметил важность экологического воспитания и призвал детей активно участвовать в жизни своей школы.

Инициатива «Дети говорят — 2025» вносит весомый вклад в развитие системы защиты прав детей в Кыргызстане, формирует культуру уважения к мнению ребенка и укрепляет сотрудничество между государством, обществом, семьями и самими детьми.
