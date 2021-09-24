Избавьтесь от подхалимов. Равшан Джеенбеков написал письмо Садыру Жапарову

Содержащийся под стражей по обвинению в попытке насильственного захвата власти Равшан Джеенбеков просит президента страны освободить всех политических заключенных. Обращение экс-депутата парламента распространили его адвокаты.

Равшан Джеенбеков считает, что Садыр Жапаров должен не на словах, а на деле реализовать заявленное им с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Он отмечает, что поддерживает главу государства, который заявил, что Кыргызстан не свернет с демократического пути развития.

«Вы тоже, как и я, пережили несправедливость, тюремное заключение и знаете цену свободы. Поэтому я хочу верить, что вы воспользуетесь возможностью развивать реальные демократические ценности. Раз вы перед мировым сообществом заявили, что построите демократическое общество, вам придется сделать несколько реальных шагов», — написал Равшан Джеенбеков.

По его словам, нужно: