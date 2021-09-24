Избавьтесь от подхалимов. Равшан Джеенбеков написал письмо Садыру Жапарову

Содержащийся под стражей по обвинению в попытке насильственного захвата власти Равшан Джеенбеков просит президента страны освободить всех политических заключенных. Обращение экс-депутата парламента распространили его адвокаты.
Равшан Джеенбеков считает, что Садыр Жапаров должен не на словах, а на деле реализовать заявленное им с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Он отмечает, что поддерживает главу государства, который заявил, что Кыргызстан не свернет с демократического пути развития.
«Вы тоже, как и я, пережили несправедливость, тюремное заключение и знаете цену свободы. Поэтому я хочу верить, что вы воспользуетесь возможностью развивать реальные демократические ценности. Раз вы перед мировым сообществом заявили, что построите демократическое общество, вам придется сделать несколько реальных шагов», — написал Равшан Джеенбеков.
По его словам, нужно:
- отменить закон о манипуляции информацией (закон о фейках);
- подписать двусторонние соглашения с Евросоюзом и США;
- освободить политиков и активистов, задержанных по политическим мотивам;
- запретить оказывать давление на гражданских активистов и бизнесменов;
- начать судебно-правовую реформу и привлечь для этого лидеров гражданского общества и политических оппонентов;
- избавиться от подхалимов, политиков и депутатов прежней власти;
- объединить народ, политиков и начать общенациональный политический диалог.