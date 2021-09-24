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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Избавьтесь от подхалимов. Равшан Джеенбеков написал письмо Садыру Жапарову

Содержащийся под стражей по обвинению в попытке насильственного захвата власти Равшан Джеенбеков просит президента страны освободить всех политических заключенных. Обращение экс-депутата парламента распространили его адвокаты.

Равшан Джеенбеков считает, что Садыр Жапаров должен не на словах, а на деле реализовать заявленное им с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Он отмечает, что поддерживает главу государства, который заявил, что Кыргызстан не свернет с демократического пути развития.

«Вы тоже, как и я, пережили несправедливость, тюремное заключение и знаете цену свободы. Поэтому я хочу верить, что вы воспользуетесь возможностью развивать реальные демократические ценности. Раз вы перед мировым сообществом заявили, что построите демократическое общество, вам придется сделать несколько реальных шагов», — написал Равшан Джеенбеков.

По его словам, нужно:

  • отменить закон о манипуляции информацией (закон о фейках);
  • подписать двусторонние соглашения с Евросоюзом и США;
  • освободить политиков и активистов, задержанных по политическим мотивам;
  • запретить оказывать давление на гражданских активистов и бизнесменов;
  • начать судебно-правовую реформу и привлечь для этого лидеров гражданского общества и политических оппонентов;
  • избавиться от подхалимов, политиков и депутатов прежней власти;
  • объединить народ, политиков и начать общенациональный политический диалог.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208263/
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