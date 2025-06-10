Выявлять и регулировать конфликт интересов в Кыргызстане предлагают по-новому

Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления инициирует обновление Закона «О конфликте интересов». Документ вынесен на общественное обсуждение.
В ведомстве назвали цели поправок:
- повышение эффективности системы предупреждения, выявления и регулирования конфликта интересов;
- создание институциональных механизмов координации и мониторинга исполнения законодательства в данной сфере;
- укрепление доверия общества к государственной и муниципальной службе путем обеспечения прозрачности, подотчетности и беспристрастности в деятельности должностных лиц.
Проектом закона предусматриваются:
- введение расширенного определения личного (частного) интереса, включая деловые, политические и иные связи;
- введение понятий потенциального и кажущегося конфликта интересов;
- обязательность ежегодной подачи деклараций о личных интересах;
- наделение уполномоченного органа полномочиями по проверке, мониторингу, расследованию и применению мер урегулирования;
- определение порядка уведомления о выявленных нарушениях и применения дисциплинарных взысканий;
- установление дополнительных методов урегулирования конфликта интересов (включая исполнение обязанностей под внешним наблюдением и отставку);
- уточнение механизмов регулирования конфликта интересов для лиц, не имеющих непосредственного руководителя (высших и коллегиальных должностных лиц).