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Власть

Выявлять и регулировать конфликт интересов в Кыргызстане предлагают по-новому

Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления инициирует обновление Закона «О конфликте интересов». Документ вынесен на общественное обсуждение.

В ведомстве назвали цели поправок:

  • повышение эффективности системы предупреждения, выявления и регулирования конфликта интересов; 
  • создание институциональных механизмов координации и мониторинга исполнения законодательства в данной сфере;
  • укрепление доверия общества к государственной и муниципальной службе путем обеспечения прозрачности, подотчетности и беспристрастности в деятельности должностных лиц.

Проектом закона предусматриваются:

  • введение расширенного определения личного (частного) интереса, включая деловые, политические и иные связи;
  • введение понятий потенциального и кажущегося конфликта интересов;
  • обязательность ежегодной подачи деклараций о личных интересах;
  • наделение уполномоченного органа полномочиями по проверке, мониторингу, расследованию и применению мер урегулирования;
  • определение порядка уведомления о выявленных нарушениях и применения дисциплинарных взысканий;
  • установление дополнительных методов урегулирования конфликта интересов (включая исполнение обязанностей под внешним наблюдением и отставку);
  • уточнение механизмов регулирования конфликта интересов для лиц, не имеющих непосредственного руководителя (высших и коллегиальных должностных лиц).
Ссылка: https://24.kg/vlast/332124/
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