Чингиз Бапаев стал акимом Кара-Суйского района Ошской области

Фото из интернета. Чингиз Бапаев

Чингиз Бапаев назначен акимом Кара-Суйского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Он родился 4 октября 1984 года в городе Пржевальск (ныне Каракол) Иссык-Кульской области.

Образование высшее экономическое. В 2006 году окончил Иссык-Кульский государственный университет по специальности «финансы и кредит».

Его карьера тесно связана с муниципальным управлением и государственной службой:

  • 2007-2010 годы — занимал различные должности в Иссык-Кульском территориальном управлении Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС);
  • 2010-2021 — работал в мэрии Каракола, где прошел путь от ведущего специалиста до руководителя аппарата муниципалитета;
  • 2021-2023 — занимал пост акима Ак-Суйского района Иссык-Кульской области;
  • 2023-2024 — занимал должность мэра Каракола;
  • С 18 января 2024 года распоряжением президента Садыра Жапарова назначен главой государственной администрации (акимом) Алайского района Ошской области в рамках ротации кадров.

В 2021 году баллотировался в городской кенеш Каракола от политической партии «Бирге-Вместе».
Классный чин: советник муниципальной службы 1-го класса.
