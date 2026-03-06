10:15
Власть

Кабмин разрешил ввоз бензина и дизтоплива из Китая автомобильным транспортом

Кабинет министров Кыргызской Республики внес изменения в постановление правительства от 22 октября 2019 года № 566 о временном запрете на ввоз в страну нефти и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом.  Документ подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно изменениям, из-под действия запрета временно выводятся автомобильный бензин и дизельное топливо, ввозимые из Китая через пункты пропуска на государственной границе.

Разрешение будет действовать до 31 декабря 2026 года. Исключение распространяется на бензин и дизельное топливо, классифицируемые по соответствующим кодам ТН ВЭД ЕАЭС.

Таким образом, правительство фактически разрешило автомобильный импорт этих видов топлива из КНР, несмотря на действующее ограничение на ввоз ряда нефтепродуктов автотранспортом.

Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 3 марта 2026 года.
