Из Ирана эвакуирован один гражданин Кыргызстана с ребенком

На сегодня лишь один гражданин Кыргызстана, находящийся в Иране, обратился с просьбой об эвакуации. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев.

По его словам, при содействии российской стороны этот гражданин вместе с ребенком уже благополучно покинул территорию Ирана и сейчас находится в Азербайджане.

Всего на данный момент в Иране остаются около 100 граждан Кыргызской Республики. Ранее директор Консульского департамента МИД Сейтек Жумакадыр уулу уточнял, что большинство из них — женщины, вышедшие в этой стране замуж. По его данным, готовность покинуть Иран в случае резкого обострения ситуации выражали 11 человек.

Напомним, всего в ближайшие два дня четырьмя рейсами из ОАЭ и Саудовской Аравии планируется эвакуировать 570 граждан Кыргызстана. По данным МИД, на Ближнем Востоке сейчас находятся более 20 тысяч кыргызстанцев, большая часть которых сосредоточена именно в этих двух странах.