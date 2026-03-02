Поддержка стартапов. Комитет одобрил законопроект о венчурном финансировании

На заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи депутаты обсудили законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам венчурного финансирования».

По словам замглавы Национального агентства по инвестициям при президенте Жалына Жээналиева, документ направлен на развитие рынка венчурных инвестиций и создания правовой базы для поддержки стартапов и инновационных компаний в стране.

«Был проанализирован передовой мировой опыт в этом направлении. Сегодня в КР имеется 300-500 стартапов, которые нуждаются в финансировании. И большая их часть имеет социальную направленность. Были проведены консультации с участниками венчурного рынка. В 2024 году сумма венчурного финансирования составила 1,5 миллиарда сомов. Мы этим законопроектом хотим поддержать стартаперов», — отметил он.

Он добавил, что в стране пока нет венчурных фондов, но принятие документа позволит отрегулировать их создание и деятельность.

На вопрос депутатов о том, сколько бизнес-ангелов имеется в стране, Жээналиев отметил, что на сегодня имеется один бизнес-ангел, который помог в реализации трех важных проектов для страны.

Согласно законопроекту, венчурное финансирование определяется как форма инвестиций с высокой степенью риска, ориентированная на стартапы и инновационные фирмы с большим потенциалом роста.

В законопроекте подробно прописывают ключевых участников венчурного рынка: бизнес-ангелы, венчурные инвесторы, венчурные управляющие, венчурные фонды, инновационные компании.

Отдельный блок посвящен правовым инструментам венчурных инвесторов. В документе закрепляются такие механизмы, как соглашение о будущей доле в фирме, конвертируемый заем и опционный договор, которые широко используются на международных рынках для инвестирования на ранних стадиях развития стартапов.

Законопроект регламентирует порядок организации и деятельности венчурных фондов. Предусматривается возможность создания фондов как без образования юридического лица, так и в форме коммандитного товарищества (форма коммерческой организации) и иных организационно-правовых формах. Устанавливаются требования к венчурным управляющим, обязанности по внешнему аудиту и регулярной отчетности перед инвесторами.

Депутаты комитета одобрили законопроект в первом чтении.