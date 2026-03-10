Комитет одобрил законопроект о венчурном финансировании, в частности, стартапов

Комитет одобрил законопроект о венчурном финансировании, в частности, поддержке стартапов. Решение принято сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту при обсуждении депутатами законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам венчурного финансирования».

По словам замглавы Национального агентства по инвестициям при президенте Жалына Жээналиева, документ направлен на развитие рынка венчурных инвестиций и создания правовой базы для поддержки стартапов и инновационных компаний в стране.

Ранее он отмечал, что был проанализирован передовой мировой опыт в этом направлении. Сегодня в КР имеется 300-500 стартапов, которые нуждаются в финансировании. И большая их часть имеет социальную направленность. В 2024 году сумма венчурного финансирования составила 1,5 миллиарда сомов.

Согласно законопроекту, венчурное финансирование определяется как форма инвестиций с высокой степенью риска, ориентированная на стартапы и инновационные фирмы с большим потенциалом роста.

В законопроекте подробно прописывают ключевых участников венчурного рынка: бизнес-ангелы, венчурные инвесторы, венчурные управляющие, венчурные фонды, инновационные компании.

Отдельный блок посвящен правовым инструментам венчурных инвесторов. В документе закрепляются такие механизмы, как соглашение о будущей доле в фирме, конвертируемый заем и опционный договор, которые широко используются на международных рынках для инвестирования на ранних стадиях развития стартапов.

Законопроект регламентирует порядок организации и деятельности венчурных фондов. Предусматривается возможность создания фондов как без образования юридического лица, так и в форме коммандитного товарищества (форма коммерческой организации) и иных организационно-правовых формах. Устанавливаются требования к венчурным управляющим, обязанности по внешнему аудиту и регулярной отчетности перед инвесторами.

Вице-спикер Медер Алиев призвал поддержать законопроект, отметив, что государство должно создавать все условия для привлечения инвестиций. «Инвесторы создают новые рабочие места, что важно для экономики страны», — добавил он.

Депутат Венера Салямова также призвала поддержать документ, отметив, что для зарубежных инвесторов, поддерживающих местные стартапы, необходимо обеспечить льготный налоговый режим.

Депутаты комитета одобрили законопроект в первом чтении.