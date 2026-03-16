Комитет ЖК одобрил законопроект о венчурном финансировании стартапов

Комитет Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам венчурного финансирования».

Напомним, документ уже получил поддержку комитета по конституционному законодательству и государственному устройству.

В Кыргызстане сегодня насчитывается от 300 до 500 стартапов, большая часть которых имеет социальную направленность. В 2024 году сумма венчурного финансирования в стране уже достигла 1,5 миллиарда сомов, и новый закон должен закрепить правовую базу для этого рынка.

Документ подробно прописывает роли ключевых участников: бизнес-ангелов, венчурных инвесторов и управляющих. Вводятся международные инструменты, такие как конвертируемый заем и опционные договоры. Также устанавливается порядок работы венчурных фондов, которые смогут работать в форме коммандитных товариществ или без образования юридического лица при условии внешнего аудита.

В ходе обсуждения депутаты подчеркнули, что венчурные инвестиции по своей природе являются высокорискованными. Парламентарии отметили, что необходимо тщательно проработать и внедрить механизмы минимизации рисков, чтобы защитить интересы всех сторон и обеспечить прозрачность отчетности.

Депутат Дастан Бекешев выступил против прямого государственного участия в венчурном инвестировании, назвав это неоправданным риском для бюджетных средств.

В ответ на это замглавы Национального агентства по инвестициям Жалын Жээналиев сообщил, что ко второму чтению ведомство готово рассмотреть предложения по переформатированию структуры в «фонд фондов». В таком случае государство не будет финансировать стартапы напрямую, а станет вкладывать средства в профессиональные венчурные фонды.
