16:38
USD 87.45
EUR 100.09
RUB 1.10
Власть

Госвенчурные фонды. Депутат ЖК опасается легализованного мошенничества

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев выступил против прямого государственного участия в венчурном инвестировании. По его мнению, рисковать деньгами налогоплательщиков в стартапах недопустимо.

На заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции рассматривался законопроект «О венчурном финансировании».

Дастан Бекешев подверг резкой критике идею создания государственного венчурного фонда, указав на высокие риски потери бюджетных средств.

«Венчурные инвестиции — это высокорискованные инвестиции. Зачем мы хотим рисковать деньгами налогоплательщиков? При желании здесь можно придумать схемы и превратить это в легализованное мошенничество для отмывания денег. Завтра придет налоговая, а им просто ответят: «Извините, деньги потеряны, стартап не взлетел», — заявил депутат.

Читайте по теме
Комитет одобрил законопроект о венчурном финансировании, в частности, стартапов

Бекешев сравнил подобные схемы с работой онлайн-казино, которые часто используются как криптообменники для вывода средств. Депутат напомнил о печальном опыте вливания огромных средств в госпредприятия, которые теперь невозможно вернуть.

«Пусть этим занимаются частники. Мы и так вложили столько денег в госпредприятия, что теперь не можем их вытащить. В первом чтении я законопроект поддержу, но ко второму чтению прошу пересмотреть роль государства», — резюмировал Дастан Бекешев.

Напомним, законопроект направлен на развитие рынка венчурных инвестиций и создания правовой базы для поддержки стартапов и инновационных компаний в стране.
Ссылка: https://24.kg/vlast/366160/
просмотров: 322
Версия для печати
