В Кыргызстане 1,2 тысячи плательщиков алиментов не исполняют свои обязательства

В Кыргызстане 1,2 тысячи плательщиков алиментов не исполняют свои обязательства. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщила заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева.

По ее словам, всего на 2025 год число плательщиков алиментов составляет 60 тысяч человек.

Депутат Ырысбек Атажанов отметил, что необходимо применять меры воздействия в отношении тех, кто не платит алименты. «Ведь это их же дети. Нельзя жалеть таких людей, и надо требовать с них по всей строгости закона», — добавил он.
