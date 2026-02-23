На место Кундузбека Сулайманова в Жогорку Кенеш может прийти экс-глава Генштаба

Сегодня ЦИК рассмотрит заявление депутата Жогорку Кенеша Кундузбека Сулайманова. Он принял решение добровольно сложить свои полномочия.
Согласно выборному законодательству, в случае досрочного сложения полномочий нардепом право на мандат переходит к следующему кандидату. По результатам голосования в избирательном округе № 14 следующим в списке идет Райимберди Дуйшенбиев. За него проголосовали 6 тысяч 605 избирателей (12,24 процента).
Справка
Райимберди Дуйшенбиев — кадровый военный, генерал-майор. Выпускник Военного лицея имени Даира Асанова и Пограничного института КНБ Республики Казахстан.
Начал офицерскую службу в 1995 году. Прошел путь до высших государственных постов:
- 2013-2016 — председатель Государственной пограничной службы КР.
- 2016-2020 — начальник Генерального штаба Вооруженных сил КР.
- В 2015-м указом президента ему присвоено звание генерал-майора. Награжден Почетной грамотой КР, является почетным членом Совета командующих Пограничными войсками стран СНГ.