На место Кундузбека Сулайманова в Жогорку Кенеш может прийти экс-глава Генштаба

Сегодня ЦИК рассмотрит заявление депутата Жогорку Кенеша Кундузбека Сулайманова. Он принял решение добровольно сложить свои полномочия.

Согласно выборному законодательству, в случае досрочного сложения полномочий нардепом право на мандат переходит к следующему кандидату. По результатам голосования в избирательном округе № 14 следующим в списке идет Райимберди Дуйшенбиев. За него проголосовали 6 тысяч 605 избирателей (12,24 процента).

Справка

Райимберди Дуйшенбиев — кадровый военный, генерал-майор. Выпускник Военного лицея имени Даира Асанова и Пограничного института КНБ Республики Казахстан.

Начал офицерскую службу в 1995 году. Прошел путь до высших государственных постов: