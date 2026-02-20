10:05
Власть

Кабмин утвердил новые правила расчета соцвзносов: что изменится с 2026 года

Кабинет министров внес изменения в порядок расчета и уплаты государственных социальных взносов. Решение принято во исполнение закона № 243 от 29 октября 2025 года, касающегося налогового режима и страховых платежей.

Документ охватывает сразу несколько направлений: лимиты взносов, спецправила для отдельных отраслей, перерасчеты, добровольные платежи и порядок зачета переплат. Основные положения вступили в силу 1 января 2026 года.

Размер взносов теперь ограничивается двадцатикратной средней зарплатой по стране за прошлый год.
По данным Национального статистического комитета, средняя зарплата составляет 31 тысячу 604 сома.

Это означает:

  • по тарифу 27,25 процента максимальный взнос составит 172 тысяч 242 сома;
  • по тарифу 12,25 процента — 77 тысяч 430 сомов.

Независимо от категории плательщика, общая сумма взносов не может быть выше установленного лимита.

Для футбольной сферы вводится отдельная норма: все сотрудники клубов и федераций обязаны перечислять взносы, рассчитанные от средней зарплаты по стране, даже если фактическая зарплата ниже.

Если начисленные взносы меньше 60 процентов или 100 процентов  средней зарплаты (в зависимости от категории), работодатель обязан:

  • пересчитать сумму;
  • удержать недостающую часть;
  • перечислить полный объем социальных выплат.

Эта норма направлена на устранение практики «минимальных» или формальных зарплат.

Если гражданин одновременно: работает по найму, имеет сельхозземлю, сдает недвижимость или склад, то взносы начисляются по каждому основанию отдельно.

Например, сдача помещения в аренду в Бишкеке требует ежемесячной уплаты 10 процентов от средней зарплаты по столице.

От обязательных платежей освобождаются:

  • главы и члены фермерских хозяйств без юрлица;
  • владельцы сельхозземель, пастбищ, лесфонда;
  • члены сельхозкооперативов, сдающие свои паи;
  • арендаторы земель госсобственности сельхозназначения, участков лесфонда и водоемов.

Однако всем им предоставлено право добровольно платить взносы и покупать страховые полисы для восстановления или увеличения стажа.

Граждане, желающие пополнять накопительный пенсионный счет, могут перечислять средства добровольно: сумма — любая, но минимум 2 процента от средней зарплаты района (или города).

Если по взносам возникла одновременно недоимка и переплата, государственный орган автоматически зачтет переплаченную сумму и уведомит плательщика в течение 10 календарных дней.

При опоздании с платежом соцвзносов начисляется пеня 0,09 процента за каждый день начиная с 21-го числа месяца, следующего за отчетным.

Большинство норм действует с 1 января 2026 года.
Отдельные положения по сельхозплательщикам — с 1 июня 2025 года.
Часть технических изменений — с 19 ноября 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/362833/
просмотров: 173
