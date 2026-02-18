«Не давите на бизнес без оснований». Президент предупредил силовые структуры

Садыр Жапаров вновь обратился к силовым структурам с требованием не оказывать необоснованного давления на предпринимателей. Об этом президент заявил на церемонии открытия канатной дороги в природном парке «Ала-Арча».

По его словам, государство должно поддерживать бизнес, а не создавать ему искусственные препятствия.

«Сегодня еще раз предупреждаю силовые структуры: не оказывайте давления на предпринимателей без оснований. Если услышу о каком-либо факте давления или необоснованных проверок, не обижайтесь», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Он отметил, что развитие предпринимательства напрямую влияет на рост налоговых поступлений и создание новых рабочих мест.

«Если бизнес будет свободно работать, увеличатся налоговые отчисления, появятся дополнительные рабочие места. Это принесет пользу государству и народу», — добавил президент.

Он призвал государственные органы действовать строго в рамках закона и создавать благоприятные условия для развития экономики.