В ГКНБ ответили на «Лизуна» и «Вазелина»: у сотрудников есть только звания

В Государственном комитете национальной безопасности не дают сотрудникам прозвища. Об этом журналистам заявил заместитель председателя спецслужб Алишер Эрбаев, комментируя появившиеся в информационном пространстве прозвища недавно задержанных оперативников — «Лизун», «Вазелин», «Пито» и другие.

По его словам, подобные названия могли возникнуть в общественной среде, однако в самой структуре ГКНБ они не используются.

«По закону у каждого сотрудника есть чин, звание и должность. Никакие члены группировок в ГКНБ не служат и не должны служить», — подчеркнул Алишер Эрбаев.

Он также отметил, что официальная информация о наличии у сотрудников каких-либо неформальных кличек в ведомстве отсутствует. В комитете действует строгая служебная дисциплина, а деятельность работников регламентируется законодательством и внутренними нормативами.

Ранее в медиа и социальных сетях активно обсуждались прозвища задержанных оперативников, что вызвало широкий общественный резонанс. В ГКНБ призвали ориентироваться на официальные данные.
