Абдикарим Алимбаев назначен председателем Государственной пограничной службы

Абдикарим Алимбаев освобожден от занимаемой должности первого заместителя председателя ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба президента.
По ее данным, Садыр Жапаров подписал соответствующий документ.
Еще одним указом, президент назначил его председателем Государственной пограничной службы.
Абдикарим Алимбаев родился 19 апреля 1973 года. Образование высшее.
- В 1995 году окончил Военный институт Комитета национальной безопасности Казахстана, в 2006-м — Военную академию Федеральной службы безопасности России.
- В 1993-2013 годах командовал различными подразделениями Погранслужбы КР;
- В 2013-2014 годах был начальником регионального пограничного управления по Ошской и Джалал-Абадской областям ГПС;
- В 2014-2016 годах работал заместителем председателя Государственной пограничной службы КР;
- В мае 2016-го стал председателем Государственной пограничной службы.
Женат, воспитывает троих детей.