Абдикарим Алимбаев назначен председателем Государственной пограничной службы

Фото из интернета. Абдикарим Алимбаев

Абдикарим Алимбаев освобожден от занимаемой должности первого заместителя председателя ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Пограничную службу вывели из состава ГКНБ

По ее данным, Садыр Жапаров подписал соответствующий документ.

Еще одним указом, президент назначил его председателем Государственной пограничной службы.

Абдикарим Алимбаев родился 19 апреля 1973 года. Образование высшее.

  • В 1995 году окончил Военный институт Комитета национальной безопасности Казахстана, в 2006-м — Военную академию Федеральной службы безопасности России.
  • В 1993-2013 годах командовал различными подразделениями Погранслужбы КР;
  • В 2013-2014 годах был начальником регионального пограничного управления по Ошской и Джалал-Абадской областям ГПС;
  • В 2014-2016 годах работал заместителем председателя Государственной пограничной службы КР;
  • В мае 2016-го стал председателем Государственной пограничной службы.

Женат, воспитывает троих детей.
