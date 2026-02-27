Президент и глава кабмина отчитаются о проделанной работе за последние пять лет

Сегодня в «Ынтымак Ордо» с участием президента Садыра Жапарова пройдет республиканское совещание.

В мероприятии примут участие члены кабинета министров, руководители соответствующих государственных органов, полномочные представители президента в областях, мэры Бишкека, Оша и городов областного значения, акимы.

В ходе совещания руководство кабмина предоставит информацию о работе, выполненной в различных отраслях в 2025 году.

Также ожидается, что президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выступит с докладом о достижениях за последние пять лет и задачах, которые предстоит выполнить.

Республиканское совещание будет транслироваться в прямом эфире на НТРК и других республиканских, областных телеканалах, а также на страницах в социальных сетях.



