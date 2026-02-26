14:26
Власть
Сюжет: Отставка Камчыбека Ташиева

«Будет даже лучше, чем раньше». Президент прокомментировал разлад с Ташиевым

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в очередном интервью национальному информационному агентству «Кабар» прокомментировал обеспокоенность отдельных граждан относительно разлада с экс-главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым и ответил на вопрос: «Что будет дальше?»

«Ничего не будет. Не нужно превращать этот вопрос в трагедию. Будет даже лучше, чем раньше. Жизнь не остановится. Если один друг уйдет, за моей спиной — более 7 миллионов друзей. Для меня дороже всего наш народ и наше благословенное государство», — сказал он.

По словам главы государства, темпы роста экономики будут только увеличиваться, а внутренняя и внешняя политика продолжает реализовываться в прежнем русле.

Он добавил, что, кто бы ни нарушил покой народа, понесет суровое наказание.

Напомним, 10 февраля президент Садыр Жапаров отправил в отставку Камчыбека Ташиева с поста главы ГКНБ. После этого произошли значительные кадровые перестановки как в самих спецслужбах, так и в кабинете министров.  
