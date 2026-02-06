Министр транспорта жестко отчитал дорожников: «Вы нас позорите! Где качество?»

Министр транспорта и коммуникаций КР Бакыт Сыргабаев резко высказался в адрес ответственных руководителей за некачественный ремонт дорог Сузак–Каду и Кок-Жар–Орто-Сай в Джалал-Абадской области, где после зимы были выявлены серьезные дефекты покрытия.

Как сообщает пресс-служба ведомства, министр потребовал незамедлительно устранить нарушения и напомнил, что подрядчики обязаны обеспечивать заявленное качество, а не перекладывать ответственность на погодные условия.

В ходе выездного совещания Сыргабаев также заявил: «С самого начала говорил: стройте дороги качественно. Если не можете сделать нормально – так и скажите. Некоторые руководители нас позорят. Слова и дела должны совпадать».

Он подчеркнул, что зимние осадки не могут служить оправданием для разрушения нового полотна: «Вы знаете, какая в Сузакском районе почва. Если участок проблемный, нужно было заранее предусмотреть дренаж и укрепление. А не ждать, пока дорога размоется».

Министр потребовал от подрядных организаций завершить исправительные работы в полном объеме и в установленные сроки, а также предупредил местных руководителей: «Пусть это будет последним предупреждением. После сдачи объект должен стоять, а не рассыпаться через сезон».

В ведомстве подтвердили, что все дефекты устраняются за счет подрядчиков в рамках гарантийных обязательств. Проверки качества работ на проблемных участках продолжаются.