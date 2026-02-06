15:17
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Власть

Министр транспорта жестко отчитал дорожников: «Вы нас позорите! Где качество?»

Министр транспорта и коммуникаций КР Бакыт Сыргабаев резко высказался в адрес ответственных руководителей за некачественный ремонт дорог Сузак–Каду и Кок-Жар–Орто-Сай в Джалал-Абадской области, где после зимы были выявлены серьезные дефекты покрытия.

Как сообщает пресс-служба ведомства, министр потребовал незамедлительно устранить нарушения и напомнил, что подрядчики обязаны обеспечивать заявленное качество, а не перекладывать ответственность на погодные условия.

В ходе выездного совещания Сыргабаев также заявил: «С самого начала говорил: стройте дороги качественно. Если не можете сделать нормально – так и скажите. Некоторые руководители нас позорят. Слова и дела должны совпадать».

Читайте по теме
В соцсетях возмутились асфальтом «временного действия» в Сузаке

Он подчеркнул, что зимние осадки не могут служить оправданием для разрушения нового полотна: «Вы знаете, какая в Сузакском районе почва. Если участок проблемный, нужно было заранее предусмотреть дренаж и укрепление. А не ждать, пока дорога размоется».

Министр потребовал от подрядных организаций завершить исправительные работы в полном объеме и в установленные сроки, а также предупредил местных руководителей: «Пусть это будет последним предупреждением. После сдачи объект должен стоять, а не рассыпаться через сезон».

В ведомстве подтвердили, что все дефекты устраняются за счет подрядчиков в рамках гарантийных обязательств. Проверки качества работ на проблемных участках продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/vlast/360924/
просмотров: 129
Версия для печати
Материалы по теме
В Минтрансе рассказали, какие дороги будут строить в 2026 году
В 2025 году в КР отремонтировали 1 тысячу 606 километров автомобильных дорог
Минтранс: Участок дороги Сузак — Каду находится на гарантийном ремонте
В Манасе начали строительство автодороги с выходом на трассу Бишкек — Ош
Назначен новый замминистра транспорта и коммуникаций
Где в 2026 году построят новые дороги в Бишкеке, рассказали депутатам БГК
Недостатки на автодороге Нарын — Оруктам устранят за счет подрядчика — Минтранс
Аудит Минтранса. Выявлены нарушения на 2 миллиарда 250 миллионов сомов
На перевалах Кыргызстана движение открыто и ограничений нет
Более 400 миллионов сомов потратят на строительство дорог в Первомайском районе
Популярные новости
Жапаров: Один генерал присвоил более 70&nbsp;автошкол, превратив их&nbsp;в&nbsp;личный бизнес Жапаров: Один генерал присвоил более 70 автошкол, превратив их в личный бизнес
Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами
Назначена директор государственного предприятия &laquo;Центр единого окна&raquo; при ГТС Назначена директор государственного предприятия «Центр единого окна» при ГТС
Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у&nbsp;Жогорку Кенеша Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у Жогорку Кенеша
Бизнес
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
Тысячи фильмов и&nbsp;сериалов &laquo;Иви&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;одном приложении MegaTV от&nbsp;MEGA Тысячи фильмов и сериалов «Иви» — в одном приложении MegaTV от MEGA
BAKAI первым в&nbsp;КР запускает премиальные металлические карты Visa Infinite Metal BAKAI первым в КР запускает премиальные металлические карты Visa Infinite Metal
Технологии на&nbsp;службе государства: тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Технологии на службе государства: тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
6 февраля, пятница
15:16
В Минтрансе рассказали, какие дороги будут строить в 2026 году В Минтрансе рассказали, какие дороги будут строить в 20...
15:12
Министр транспорта жестко отчитал дорожников: «Вы нас позорите! Где качество?»
15:11
В 2025 году в КР отремонтировали 1 тысячу 606 километров автомобильных дорог
15:06
Нарушения на выборах в округе № 13: уголовное дело прекращено
15:04
MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание