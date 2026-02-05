13:40
Депутат считает завышенными цены ГИК на жилье

Сегодня на пленарном заседании Жогорку Кенеша депутат Нурланбек Азыгалиев спросил, какова себестоимость строительства жилья по линии ГИК.

На это заместитель главы Госипотечной компании Нурлан Кудайкулов ответил, что себестоимость строительства жилья по Бишкеку составляет 59 тысяч 140 сомов за квадратный метр, а в регионах — 64 тысячи 800 сомов.

Парламентарий спросил, по какой цене реализуется жилье. Кудайкулов ответил, что стоимость квартир ГИК составляет от $900 до $1,4 тысячи за квадратный метр. На что Нурланбек Азыгалиев парировал: цена завышена.

«ГИК же должна иметь какую-то прибыль, чтобы строить последующие проекты», — пояснил представитель компании.

На это первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев ответил, что тарифы Госипотечной компании всегда на контроле, и есть соответствующая калькуляция. «Разработан ряд льготных и коммерческих тарифов. Поэтому мы вынуждены балансировать, покрывая льготные тарифы за счет коммерческих. В среднем по $900 продаются квартиры. При этом квартиры ГИК продаются с ремонтом», — добавил он.

«Мы ГИК создали не для того, чтобы зарабатывать на ней, а для того, чтобы строить доступное жилье для нуждающихся», — сказал депутат.
