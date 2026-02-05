11:06
USD 87.45
EUR 103.45
RUB 1.14
Власть

Скандал. Еврокомиссию уличили во вмешательстве в выборы в странах ЕС

Конгресс Соединенных Штатов уличил Еврокомиссию в неоднократных вмешательствах в выборы в странах Европейского союза под предлогом борьбы с «российской дезинформацией». Об этом говорится в докладе по итогам расследования юридического комитета Палаты представителей США.

Уточняется, что основным инструментом для этого был закон ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

«С момента вступления DSA в силу в 2023 году Европейская комиссия оказывала давление на цифровые платформы, требуя цензурировать контент в преддверии национальных выборов в Словакии, Нидерландах, Франции, Молдове, Румынии и Ирландии, а также перед выборами в Европарламент в июне 2024-го», — указано в документе.

Авторы доклада приводят ряд примеров, когда откровенные акты цензуры объяснялись борьбой с «предполагаемой российской дезинформацией», причем никаких доказательств ее наличия не представлено.

Кроме того, отмечается, что «экстерриториальные действия Европейской комиссии напрямую посягают на суверенитет США». В качестве примера авторы доклада приводят давление на соцсети.

«Политические назначенцы на самых высоких уровнях Еврокомиссии оказывали давление на TikTok, требуя более жесткой цензуры контента из Соединенных Штатов накануне президентских выборов в 2024 году», — говорится в документе.

Отдельно отмечено, что следование выпущенному в 2024-м в рамках DSA руководству по выборам формально было добровольным, но кулуарно чиновники Европейской комиссии давали понять, что оно является обязательным.

Еврокомиссия пока не комментирует эти обвинения.
