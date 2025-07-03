Доклад американских разведывательных служб о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года с целью поддержки Дональда Трампа составлен с многочисленными процедурными нарушениями и мог быть политически мотивированным. Об этом говорится в выпущенном ЦРУ аналитическом отчете.

Доклад разведки Соединенных Штатов о «вмешательстве РФ в выборы 2016-го» изначально был политически мотивирован — такой вывод сделан внутренним аудитом управления.

В отчете также указано, что подготовка доклада шла в спешке, с нарушениями стандартных процедур, в обход 13 из 17 разведывательных структур США.

«Главы ЦРУ, ФБР и Нацразведки лично курировали процесс, что «подавляло аналитические дискуссии» и повлияло на объективность выводов.

В документ включено «досье Стила» — дискредитированный материал, заказанный демократическим штабом Хиллари Клинтон, несмотря на протесты профильных аналитиков ЦРУ», — сказано в аудите.

Аналитики отметили, что утечки в СМИ задали нужный нарратив до завершения анализа, что могло повлиять на мнение исполнителей.

«Доклад дал старт расследованию Мюллера, потратившего два года и так и не доказавшего «сговора Трампа с Кремлем», — подчеркнули эксперты в отчете.