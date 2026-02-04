14:43
Спецпосланник Трампа объяснил причины ужесточения визовых правил для КР

Фото Минэкономики КР. Спецпосланник президента США Серхио Гор

Спецпосланник президента США по Южной и Центральной Азии Серхио Гор заявил на бизнес-форуме B5+1 в Бишкеке, что пересмотр визовых правил в отношении граждан 75 стран, включая Кыргызстан, является вынужденной мерой в рамках борьбы с нелегальной миграцией.

США направили спецпосланника: Серджио Гор прибудет в Бишкек

По его словам, американская администрация последовательно ужесточает миграционный контроль на протяжении последних нескольких месяцев. Эти шаги, подчеркнул дипломат, не направлены против отдельных государств и продиктованы соображениями национальной безопасности.

«Цель США — сохранить свои границы. Эти меры направлены на пресечение нелегальной миграции и усиление визового контроля», — заявил Серхио Гор.

При этом он заверил, что ужесточение миграционных правил не должно сказаться на экономическом взаимодействии с государствами Центральной Азии. Соединенные Штаты, по его словам, намерены и далее развивать деловое сотрудничество, в том числе в сферах электронной коммерции и транспорта, рассматривая его как взаимовыгодное.

США приостановили обработку виз для 75 стран. Кыргызстан в этом списке

Напомним, Госдепартамент США в начале года официально приостановил выдачу иммиграционных виз для переезда на постоянное место жительства гражданам 75 государств, в том числе Кыргызстана. Ограничения не распространяются на туристические и деловые поездки, однако контроль за ними был усилен.
